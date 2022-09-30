В Екатеринбурге пожар произошел на территории банного комплекса

В тушении пожара участвовали 22 человека личного состава и 6 единиц техники Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Республиканской вечером, 29 сентября, пожар произошел на территории банного комплекса. По данным МЧС, огонь охватил двухэтажное здание бани на площади 100 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.

- В 17:31 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара участвовали 22 человека личного состава и 6 единиц техники. Благодаря слаженным и своевременным действиям огнеборцев удалось избежать дальнейшего распространения пожара, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В 17:46 пожарные локализовали огонь, еще через шесть минут открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 19:10. О пострадавших не сообщается.