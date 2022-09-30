Местные жители считают, что звук идет от ТЭЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Березовского напугал странный шум. Он разбудил их ночью, 29 сентября.

- Опять что-то шумит. Версий несколько. Сошлись на НЛО, - рассказали в группе «ВКонтакте» «Сила Березовского в людях».

Тем временем одни местные жители в комментариях к посту предполагают, что это был гул от самолетов, при этом рассуждая, что его не было бы слышно так долго, а другие утверждают, что звук исходит от ТЭЦ, где якобы проводят продувку котлов. Однако в Екатеринбургской теплосетевой компании эту информацию опровергают.

- Березовский снабжается от Ново-Свердловской ТЭЦ. Она входит в состав Свердловского филиала Т Плюс. ТЭЦ работает в штатном режиме, никаких посторонних звуков не издает, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «ЕТК».

Напомним, 25 сентября, жителей Екатеринбурга разбудил странный гул посреди ночи. Звук, похожий на громкий шум от самолета, несколько раз слышали в разных районах города, в том числе в Ленинском районе, на ВИЗе, на Шарташе и возле Березовского.