Жителей Екатеринбурга разбудил страшный гул посреди ночи

Гул слышали жители сразу нескольких районов города. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Жителей Екатеринбурга разбудил странный гул посреди ночи. Звук, похожий на громкий шум от самолета, несколько раз слышали в разных районах города, в том числе в Ленинском районе, на ВИЗе, на Шарташе и возле Березовского.

Впервые гулкий шум екатеринбуржцы услышали около 23:40.

- Мы с подругой не спали до часу ночи, сидели и пили чай на кухне. Погода была хорошая, так что окна были настежь открыты. Где-то в 23:40 мы услышали продолжительный гул, похожий на звук пролетающего самолета. Но длился он около трех минут. Самолеты быстрее пролетают, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница Ленинского района.

Шум длился несколько минут. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

- В 23:40 вышел на балкон и услышал странный шум. Он продолжался около минуты, как будто самолет низко пролетел, - поделился житель ВИЗа.

Позднее такой же гул разбудил местных жителей около трех часов ночи.

- Мы с семьей живем на Калиновке, между Шарташом и Березовским. В третьем часу ночи я проснулась от страшного гула. Он был очень громкий. Я сильно испугалась. Утром спрашивала у мамы, которая живет на Шарташе, слышала ли она что-нибудь. Оказалось, что нет - крепко спала. Мои дети тоже не проснулись от шума, - рассказала местная жительница.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу ЦВО. На момент публикации ответ пока не поступил.