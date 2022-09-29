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Общество29 сентября 2022 13:57

Мобилизованных из Свердловской области начали отправлять в учебные подразделения

Там уральцы пройдут сборы перед прибытием в зону спецоперации на Украине
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Военнослужащие будут распределены в подразделения в зависимости от военно-учетной специальности

Военнослужащие будут распределены в подразделения в зависимости от военно-учетной специальности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области мобилизованных мужчин начали отправлять в учебные подразделения для прохождения сборов перед прибытием в зону спецоперации на Украине.

- Военнослужащие будут распределены в подразделения в зависимости от военно-учетной специальности, им предстоит пройти боевое слаживание, а также восполнить пробелы в знаниях и вспомнить все необходимые навыки, - рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Напомним, ранее жителя Сухого Лога Михаила Соколова, попавшего под частичную мобилизацию, отпустили домой.

У Михаила Соколова на иждивении четверо детей. С женой Юлией у него три дочки, а четвертый ребенок - 14-летний сын женщины от первого брака. Он не оформлял опеку над мальчиком, и значился для военкомата как отец троих детей.