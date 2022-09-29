В Екатеринбурге пропала 29-летняя девушка

Пропавшая девушка может находиться в любом районе города Фото: ЛизаАлерт

В Екатеринбурге пропала 29-летняя Наталья Елисеева (Котохина). О ее местонахождении ничего неизвестно с 15 сентября. Девушку разыскивают сотрудники полиции и волонтеры «ЛизаАлерт». По данным поискового отряда, Наталья может находиться в любом районе города.

Рост девушки 165 сантиметров, у нее нормальное телосложение, карие глаза и русые волосы. Во что была одета Наталья в день пропажи неизвестно. Если вы видели пропавшую девушку или знаете о ее местонахождении, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: ЛизаАлерт

Напомним, 28 сентября в Екатеринбурге завершили поиски 33-летнего Александра Клименко. В воскресенье, 18 сентября, он вышел из дома в аптеку, чтобы купить лекарство и пропал. Дома его ждали девушка и мама. Поисками Александра занимались сотрудники полиции и волонтеры. К счастью, его нашли живым.