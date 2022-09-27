Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 сентября 2022 16:15

В Нижнем Тагиле во время пожара в жилой многоэтажке погиб пенсионер

Спасатели получили сигнал о возгорании в ночь на 27 сентября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в ночь на 27 сентября во время пожара в жилой многоэтажке погиб 77-летний пенсионер. Спасатели получили сигнал о возгорании в квартире на третьем этаже в доме на Ильича в 05:31 по местному времени.

- Площадь пожара составила пять квадратных метров, повреждено домашнее имущество. В ходе разборки и проливки пожара обнаружен погибший хозяин квартиры. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем. По словам соседей, вредных привычек хозяин квартиры не имел, - рассказали в пресс-службе ОНДиПР по Нижнему Тагилу и ГГО.

Пожарные по лестничным маршам с помощью спасательного устройства вывели одного человека, еще четверо смогли эвакуироваться самостоятельно. Сейчас в причинах происшествия разбираются специалисты.

Напомним, в Екатеринбурге ночью, 27 сентября, вспыхнул склад с обувью на Ереванской, 2б. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.