В Нижнем Тагиле во время пожара в жилой многоэтажке погиб пенсионер

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в ночь на 27 сентября во время пожара в жилой многоэтажке погиб 77-летний пенсионер. Спасатели получили сигнал о возгорании в квартире на третьем этаже в доме на Ильича в 05:31 по местному времени.

- Площадь пожара составила пять квадратных метров, повреждено домашнее имущество. В ходе разборки и проливки пожара обнаружен погибший хозяин квартиры. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем. По словам соседей, вредных привычек хозяин квартиры не имел, - рассказали в пресс-службе ОНДиПР по Нижнему Тагилу и ГГО.

Пожарные по лестничным маршам с помощью спасательного устройства вывели одного человека, еще четверо смогли эвакуироваться самостоятельно. Сейчас в причинах происшествия разбираются специалисты.

Напомним, в Екатеринбурге ночью, 27 сентября, вспыхнул склад с обувью на Ереванской, 2б. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.