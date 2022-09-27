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Происшествия27 сентября 2022 3:33

В Екатеринбурге сгорел склад с обувью

Площадь пожара составила 600 квадратных метров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Крупный пожар произошел ранним утром

Крупный пожар произошел ранним утром

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 27 сентября, вспыхнул склад с обувью на Ереванской, 2б. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

- В ликвидации последствий пожара задействованы 24 человека, 8 единиц спецтехники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 05:25 открытое горение было ликвидировано. Данных о пострадавших нет. Сейчас пожарные проливают и разбирают сгоревшие конструкции.

Напомним, в феврале в Екатеринбурге сгорел склад макулатуры. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. В тушении пожара был задействован 51 человек личного состава, а также 14 единиц спецтехники.