В Екатеринбурге сгорел склад с обувью

Крупный пожар произошел ранним утром Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 27 сентября, вспыхнул склад с обувью на Ереванской, 2б. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

- В ликвидации последствий пожара задействованы 24 человека, 8 единиц спецтехники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 05:25 открытое горение было ликвидировано. Данных о пострадавших нет. Сейчас пожарные проливают и разбирают сгоревшие конструкции.

Напомним, в феврале в Екатеринбурге сгорел склад макулатуры. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. В тушении пожара был задействован 51 человек личного состава, а также 14 единиц спецтехники.