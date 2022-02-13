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Происшествия13 февраля 2022 6:28

В Екатеринбурге сгорел склад макулатуры

На тушение пожара выехало 14 машин
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге произошел крупный пожар в одном из складских помещений города. Возгорание случилось ночью, 13 февраля на улице Шоферов № 5. Пожар на площади 400 квадратных метров не распространился на соседний склад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

- В 00:27 местного времени пожарные локализовали огонь. В тушении пожара был задействован 51 человек личного состава, а также 14 единиц спецтехники. В 01:43 открытое горение удалось ликвидировать, - сообщили в областном ГУ МЧС.

По данным спасателей, на складе хранилась макулатура и полиэтиленовая пленка. Также, как сообщается, информация о пострадавших сотрудникам МЧС не поступала.