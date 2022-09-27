Свердловская область вышла на первое место в стране по количеству новых случаев COVID-19

По этому показателю субъект обогнал Москву и Санкт-Петербург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область вышла на первое место в стране по количеству регистрируемых случаев COVID-19 за сутки. По данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 2388 заболевших коронавирусом, 153 человека были госпитализированы.

По этому показателю субъект обогнал Москву и Санкт-Петербург, где зарегистрировали 2089 и 2081 случай соответственно.

Напомним, в начале сентября на Урале начала расти заболеваемость ОРВИ. с 29 августа по 4 сентября выявили 24 888 случаев ОРВИ. Это на 11,9% выше уровня прошлой недели и на 48% выше среднего многолетнего уровня. Специалисты объясняют такой подъем сезонностью.

Неблагополучными муниципалитетами по заболеваемости считаются Дегтярск, Краснотурьинск и Полевской городской округ. В Екатеринбурге с 29 августа по 4 сентября зарегистрировали 12 433 случаев ОРВИ.