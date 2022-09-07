В Свердловской области начала расти заболеваемость ОРВИ

В структуре заболеваемости 43% составляют дети, 57% - взрослые Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловской области за неделю с 29 августа по 4 сентября выявили 24 888 случаев ОРВИ. Это на 11,9% выше уровня прошлой недели и на 48% выше среднего многолетнего уровня. Специалисты объясняют такой подъем сезонностью. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

- В структуре заболеваемости 43% составляют дети, 57% - взрослые, - говорится в сообщении.

Неблагополучными муниципалитетами по заболеваемости считаются Дегтярск, Краснотурьинск и Полевской городской округ. В Екатеринбурге с 29 августа по 4 сентября зарегистрировали 12 433 случаев ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 8% и выше среднего многолетнего уровня на 46%.

Кроме того, по предварительным данным, за неделю выявили 532 случая внебольничных пневмоний. Показатель на 16,5% выше уровня прошлой недели. На Екатеринбург приходятся 252 случая внебольничных пневмоний, что на 20,6% выше уровня прошлой недели.