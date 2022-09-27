В Екатеринбурге на две недели перекроют движение по двум улицам Солнечного микрорайона

Автомобилисты не смогут попасть на эти участки с 6 по 19 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дорожники на две недели перекроют движение на двух улицах Солнечного микрорайона. Речь идет об улицах Чемпионов и Любви. Автомобилисты не смогут попасть на эти участки с 6 по 19 октября.

- Работы проведет ООО «Уралдортехнологии».Закрытие связано со строительством самой улицы Любви. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге перекроют движение на нескольких улицах города. Причиной для этого станут ремонт канализаций, водопровода, теплотрасс, трамвайных путей и укладка асфальта.

Так, автомобилисты не смогут попасть в переулок Каслинский с 8 по 22 октября. Также с 26 сентября по 8 октября будет закрыта улица Мраморская.