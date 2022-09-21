Причиной для этого станут ремонт канализаций, водопровода, теплотрасс, трамвайных путей и укладка асфальта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перекроют движение на нескольких улицах города. Причиной для этого станут ремонт канализаций, водопровода, теплотрасс, трамвайных путей и укладка асфальта.

Так, автомобилисты не смогут попасть в переулок Каслинский с 8 по 22 октября. Также с 26 сентября по 8 октября будет закрыта улица Мраморская.

- Застройщик «Атомстройкомплекс – Островского» продлит закрытие Авиационной, на участке от Сурикова до Уктусской, до 30 сентября 2022 года. Это необходимо для проведения работ по строительству сетей бытовой канализации, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, для проезда с 10 октября по 10 ноября будет недоступен переулок Столярный. Гортранс ограничит движение на перекрестке улиц Малышева и Гагарина с 23:30 30 сентября до 04:30 3 октября 2022 года. Это необходимо для проведения ремонта трамвайных путей на данном участке, который будет проходить в два этапа.