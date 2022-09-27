На Урале нашли мертвым пропавшего 43-летнего мужчину

Почти две недели ничего о местонахождении пропавшего не было известно Фото: ЛизаАлерт

На Урале нашли мертвым пропавшего 43-летнего Алексея Тюшнякова. Его разыскивали с 13 сентября сотрудники полиции и волонтеры. В «ЛизаАлерт» сообщали, что он вышел из дома и не вернулся.

- Тело мужчины было обнаружено в субботу, 24 сентября, без признаков криминальной смерти, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В СК по Свердловской области добавили, что следственным отделом по Верхней Пышме проводится проверка. Следователи проводят опросы и другие следственные мероприятия. Тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу.

Напомним, в Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах пропал 33-летний Александр Клименко. Связь с ним потеряна с 18 сентября. Мужчина вышел вечером, около 18:00 в аптеку за лекарством от простуды и пропал. По словам его девушки Александры, конфликтов и проблем в отношениях у пары не было. Также она отметила, что каких-то долгов Александр не имел.