В Екатеринбурге из-за сильного ветра и снега на машину рухнуло дерево

Под удар попала отечественная Lada Granta. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге из-за непогоды на машину упало дерево. Инцидент произошел во дворе на улице Гурзуфской. Под удар попала отечественная Lada Granta.

- Момент падения я не видела, сейчас ветки лежат на самой легковушке, а также перекрывают дорогу другим автомобилистам, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница Анастасия.

Напомним, в Свердловской области без электричества из-за сильного ветра и снега остались около 11 300 человек. Аварийные отключения были зафиксированы в Сысертском, Белоярском районе и Каменске-Уральском.

- К аварийно-восстановительным работам привлечены 10 бригад в составе 23 человек и 10 единиц специальной техники, - рассказал исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.