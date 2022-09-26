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Происшествия26 сентября 2022 10:46

Без электричества остались больше 11 тысяч свердловчан

Аварийные отключения произошли из-за непогоды
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
К аварийно-восстановительным работам привлечены 10 бригад

К аварийно-восстановительным работам привлечены 10 бригад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области без электричества из-за непогоды - сильного ветра и снега остались около 11 300 человек. Аварийные отключения были зафиксированы в Сысертском, Белоярском районе и Каменске-Уральском.

- К аварийно-восстановительным работам привлечены 10 бригад в составе 23 человек и 10 единиц специальной техники, - рассказал исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Ранее спасатели предупредили жителей региона, что налипание мокрого снега на провода и деревья может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи.

Также в МЧС настоятельно рекомендовали не игнорировать прогнозы синоптиков и своевременно предпринимать меры защиты от непогоды и с учетом этого планировать свои дела.

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, когда закончится мощный снегопад.