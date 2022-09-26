Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге закончится мощный снегопад

Осадки обрушились на Екатеринбург в ночь с 25 на 26 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 26 сентября, Екатеринбург накрыло сильным снегопадом. При этом, температура воздуха опустилась до +1 градуса. Из-за мокрого снега на дорогах образовались пробки до 9 баллов. Жители отдаленных районов не могли вызвать такси, а ценник на поездки вырос в два раза.

Екатеринбуржцы утром долго стояли в пробках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, когда в Екатеринбурге закончится снегопад.

- Осадки в виде мокрого снега будут идти весь день и закончатся ночью. Они наблюдаются на юге области, на севере их нет. По их количеству в настоящий момент информации нет, - рассказала «КП-Екатеринбург» Галина Шепоренко.

В октябре ожидаются ночные заморозки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также синоптики отмечают, что температура воздуха в октябре будет обычной, близкой к норме. Выпадение осадков в первую неделю октября не предвидится.

- Среднемесячные температуры в начале октября будут от +1 до +4 градусов. Ночью ожидаются сильные заморозки до – 7 градусов. Далее, в первую неделю октября ночью температура воздуха будет в пределах от – 5 до - 10 градусов. Днем установится + 1 до + 6 градусов. Также она будет повышаться примерно до +10 градусов, - отмечает синоптик Галина Шепоренко.

К тому же, ураганных ветров пока не ожидается, в среднем, его скорость будет от 5 до 10 метров в секунду. Ранее, в региональном МЧС предупреждали о гололеде и мокром снеге. Спасатели прогнозируют, что осадки пройдут в Свердловской области до второй половины октября.