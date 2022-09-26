В Екатеринбурге на остановке общественного транспорта умер мужчина

Личность погибшего пока что не установлена, этим занимается полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на остановке общественного транспорта нашли тело мужчины. Очевидцы рассказали паблику «Инцидент. Екатеринбург», что труп обнаружили на пересечении улиц Краснофлотцев - Старых Большевиков.

- Сотрудники СКР по Орджоникидзевскому району проводят осмотр места происшествия и опросы свидетелей, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Личность погибшего пока что не установлена, этим занимается полиция.

- Гражданин был найден без документов, личность в настоящее время оперативниками устанавливается. Предварительно смерть не криминальная, - добавил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, в конце августа на остановке возле уральского аэропорта «Кольцово» прохожие нашли тело мужчины. На место происшествия выезжали специалисты следственного комитета и полицейские.