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Происшествия30 августа 2022 14:13

На остановке возле уральского аэропорта «Кольцово» умер мужчина

По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Личность погибшего уже установили, им оказался 58-летний уроженец Златоуста

Личность погибшего уже установили, им оказался 58-летний уроженец Златоуста

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На остановке возле уральского аэропорта «Кольцово» прохожие нашли тело мужчины. Инцидент произошел днем, 30 августа. На место происшествия выезжали специалисты следственного комитета и полицейские.

- Проверка ведется следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга. Тело будет направлено на судмедэкспертизу, для определения причины смерти, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердлвоской области.

По словам официального представителя регионального полицейского главка Валерия Горелых, личность погибшего уже установили, им оказался 58-летний уроженец Златоуста. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

Напомним, в Нижнем Тагиле 26 августа внезапно скончался ведущий и игрок лиги КВН «Новая версия» Никита Сумароков. На момент смерти парню было всего 30 лет. Как рассказывают его близкие, трагедия случилась внезапно.