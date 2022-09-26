Чтобы избежать аварийных ситуаций, нужно быть готовыми к изменению погодных условий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД призвали жителей Екатеринбурга поскорее сменить резину из-за выпавшего снега и резкого похолодания.

- Чтобы избежать аварийных ситуаций, желательно быть готовыми к изменению погодных условий, автовладельцам следует как можно скорее решить вопрос со сменой резины, - сообщили в Госавтоинспекции.

Также автомобилистам напоминают, что при смене погоды необходимо за рулем быть еще внимательнее, чем обычно, соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также менять стиль вождения.

- Именно при смене погоды, сезонов наблюдается резкое увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими. Их причинами становится невнимательность водителей и их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях,- отмечают в ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, всю ночь с 25 на 26 сентября в Екатеринбурге бушевал сильный ветер с дождем, а утром выпал первый снег. Синоптики Уральского гидрометцентра объяснили, почему погода так внезапно изменилась.