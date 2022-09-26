После резкого похолодания в столице Урала прошел снег Фото: читатель КП

В Свердловской области резко похолодало. Столбики термометров опустились местами до нуля градусов. Снизилась температура и в столице Урала. Всю ночь с 25 на 26 сентября в Екатеринбурге бушевал сильный ветер с дождем, а утром выпал первый снег. Синоптики Уральского гидрометцентра объяснили, почему погода так внезапно изменилась.

- Образовавшийся на востоке Каспия циклон движется к северу, прихватив теплый воздух азиатских пустынь. Однако, холодный северный антициклон барьером стоит на пути этого циклона. Борьба между ними произойдет на территории Челябинской, Курганской областей, достанется и Свердловской области, в том числе Екатеринбургу, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. - В течение ближайших суток в этих районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, которые днем будут перемежаться со снегом, кое-где может образоваться временный снежный покров.

Фото: читатель КП

Согласно прогнозам, сильный дождь со снегом оставит Урал уже завтра, 27 сентября. Однако потепления жителям Свердловской области не обещают. По данным синоптиков, вся неделя ожидается очень холодной: 27 -30 сентября ночью столбики термометров покажут от 0 до -5, местами до -9 градусов, днем от +2 до +7 градусов, что на 4-6 градусов ниже нормы.

Фото: читатель КП

Ранее спасатели предупредили жителей региона, что налипание мокрого снега на провода и деревья может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи.

Также в МЧС настоятельно рекомендовали не игнорировать прогнозы синоптиков и своевременно предпринимать меры защиты от непогоды и с учетом этого планировать свои дела.