В Свердловском МЧС предупредили о сильнейшем дожде со снегом и гололеде

Ветер усилится до 22 м/с
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В МЧС по Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 26 сентября. В этот день, по прогнозам синоптиков, ветер усилится до 22 м/с.
- Также ожидаются очень сильные дожди, утром и днем с мокрым снегом, гололед, налипание мокрого снега на провода, - сообщили в ведомстве.
Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует своевременно предпринимать меры защиты от непогоды.
По прогнозам синоптиков, заморозки и осадки с мокрым снегом сохранятся в регионе до второй половины октября.
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