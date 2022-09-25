В Свердловском МЧС предупредили о сильнейшем дожде со снегом и гололеде

Ветер усилится до 22 м/с Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС по Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 26 сентября. В этот день, по прогнозам синоптиков, ветер усилится до 22 м/с.

- Также ожидаются очень сильные дожди, утром и днем с мокрым снегом, гололед, налипание мокрого снега на провода, - сообщили в ведомстве.

Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует своевременно предпринимать меры защиты от непогоды.

По прогнозам синоптиков, заморозки и осадки с мокрым снегом сохранятся в регионе до второй половины октября.

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