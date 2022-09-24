В Екатеринбурге и Свердловской области ожидается первый снег уже в понедельник, 26 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области, с 26 сентября, ожидается похолодание, заморозки и осадки с мокрым снегом. По прогнозам синоптиков, минусовые температуры сохранятся также в первую неделю октября. Поэтому, уральцам стоит заранее приготовить теплые осенние вещи.

- Есть вероятность, что в Екатеринбурге пройдут не снегопады, а смешанные осадки. В том числе, мокрый снег. В первую неделю октября, погода будет холодной, но сухой, - рассказал «КП-Екатеринбург» главный синоптик «Гисметео» Леонид Старков.

По данным сервиса Gismeteo, в Екатеринбурге с понедельника будет от 0 до +5 градусов. При этом, умеренные осадки в виде снега с дождем ожидаются до 14:00. Со вторника, 27 сентября температура воздуха ночью будет понижаться до -3, а днем она поднимется до +5 градусов.

Ночью ожидаются заморозки до -4 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозам сайта Уралгидрометцентра, в начале новой недели в Екатеринбурге также будут заморозки. На термометре ожидаются отметки от 0 до -2 градусов утром. Днем же воздух прогреется до + 2. В этот день не ожидается существенных осадков, сохранится облачная погода. Скорость ветра до 9 метров в секунду.

При этом, в понедельник, 26 сентября, в Свердловской области также будет холодная погода. По прогнозу выпадет первый снег и заморозки до -4. Днем температура воздуха будет на отметке до +4 градусов. На севере, ожидается небольшой дождь, а на юге днем обильные осадки. Синоптики не исключают и сильный снег с дождем.