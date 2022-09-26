Екатеринбург из-за непогоды встал в пробки

Резко сменившаяся погода стала причиной заторов в городе Фото: читатель КП

Екатеринбург 26 сентября из-за сильного дождя, который шел всю ночь и выпавшего внезапно утром снега встал в восьмибальные пробки.

По данным Яндекс.Карт, самые большие заторы образовались на Щербакова и Белинского в сторону центра, на Кольцовском тракте и в переулке Базовый, на Серафимы Дерябиной и Куйбышева. В городе произошло уже как минимум 10 ДТП.

Фото: Яндекс.Карты

- Для исключения дорожно-транспортных происшествий водителям следует выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений, особенно это касается водителей, не имеющих достаточного опыта управления автомобилем, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Также госавтоинпекторы отметили, что водителям следует быть внимательными при управлении транспортными средствами, выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, приближаясь к пешеходным переходам и перекресткам заранее снижать скорость и быть готовыми к появлению на дороге пешеходов. Пешеходы в свою очередь должны помнить, что от их действий на дороге также зависит безопасность других участников движения.