В центре Екатеринбурга заметили птицу из Красной книги

Фото: скриншот из видео

Житель Екатеринбурга запечатлел на видео вальдшнепа. Необычная птица с длинным клювом прогуливалась во дворах в центре города.

Видео от местного жителя о публиковал «Типичный Екатеринбург». Подписчик перепутал вальдшнепа с киви.

- Центр Екатеринбурга. На улице Ленина – птица киви, - сообщает автор видео.

Этим летом мы рассказывали, как на уральской трассе росгвардеец спас птенца вальдшнепа из Красной книги.

Вальдшнепы ведут ночной образ жизни. На протяжении всего XX столетия на этих уникальных птиц велась активная охота, что поставило их на грань исчезновения. Этот вид находится под охраной и занесен в Красную книгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На уральской трассе росгвардеец спас птенца вальдшнепа из Красной книги. Малыш сидел у кромки дороги и испуганно смотрел по сторонам (подробнее)