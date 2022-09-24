В торговом центре Екатеринбурга камеры подглядывают за посетителями туалета

В торгово-развлекательном центре Академического посетителя смутила камера в туалете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге посетители торгового центра «Академический» обнаружили, что за ними подглядывают в туалете. На потолке мужской туалетной комнаты установлена камера видеонаблюдения. Видео, снятое посетителем ТЦ «Академический» опубликовал «4 телеканал» в телеграме.

-Обычный туалет, все на месте…Поворачиваю голову. Это что такое? А так можно вообще ставить камеру? Ладно, я не особо стесняюсь, но так, по-моему, нельзя делать по закону, - возмутился посетитель мужского туалета.

Мы направили запрос в ТРЦ «Академический» по поводу законности установки камер видеонаблюдения в туалете. На момент публикации ответ на него не поступил. В прошлом году, в бизнес-центре «Высоцкий» камеры видеонаблюдения в туалете запечатлели солидного мужчину. Он украл из уборной дозатор с жидким мылом и спрятал его в портфель.