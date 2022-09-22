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Общество22 сентября 2022 11:19

Минобразование запросило у школ Екатеринбурга списки сотрудников и данные о прохождении воинской службы

Это обычная ежегодная практика
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Данные собирают, в том числе, для соблюдения законодательства о противодействии коррупции

Данные собирают, в том числе, для соблюдения законодательства о противодействии коррупции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобразование Свердловской области собрало директоров школ Екатеринбурга на совещании. Директорам поручили предоставить списки сотрудников и данные о них, в том числе о прохождении воинской службы. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в департаменте информационной политики региона.

- Списки сотрудников учебных заведений составляются ежегодно. Это обычная процедура, государственный орган уполномочен запрашивать информацию о кадровом составе подведомственных учреждений, - объяснили там.

В департаменте отметили, что данные собирают, в том числе, для соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Ранее стало известно, что в школе № 98 женщина набросилась на чужого ребенка. Инцидент произошел 9 сентября. Женщина схватила ученика третьего класса за шиворот и протащила по лестнице.