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Общество22 сентября 2022 10:20

Директор школы объяснила, почему женщина набросилась на чужого ребенка

Сейчас конфликт исчерпан
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Инцидент произошел 9 сентября

Инцидент произошел 9 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе № 98 женщина набросилась на чужого ребенка. Как рассказала «КП-Екатеринбург» директор Галина Городецкая, инцидент произошел 9 сентября. Женщина схватила ученика третьего класса за шиворот и протащила по лестнице.

- Мальчик не хотел идти ко мне в кабинет. Сейчас конфликт исчерпан, родители примерились, - пояснила в разговоре с «КП-Екатеринбург» Галина Городецкая.

В мэрии заявили, что в случае необходимости школа окажет помощь правоохранительным органам.

- К организации работы школы, учебному и воспитательному процессу это отношения не имеет. Родители ребенка должны решать вопрос с этой женщиной самостоятельно, - пояснили в администрации.

Напомним, что 1 сентября ученик школы № 108 пришел на праздничную линейку в женском платье.