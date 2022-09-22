Ограничения будут действовать на улице Сурикова в районе дома № 106 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия улицы Сурикова. Ограничения будут действовать с 30 сентября по 2 октября и с 7 по 9 октября. Об этом сообщает мэрия.

- Это необходимо для проведения работ по строительству инженерных сетей бытовой канализации, водопровода, тепловой сети объекта капитального строительства, - говорится в сообщении.

Проезд закроет застройщик «Атомстройкомплекс – Островского». Ограничения будут действовать на улице Сурикова в районе дома № 106.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

В ближайшие месяцы в Екатеринбурге перекроют движение на нескольких улицах города. Причиной для этого станут ремонт канализаций, водопровода, теплотрасс, трамвайных путей и укладка асфальта. Например, с 8 по 22 октября будет нельзя проехать в переулок Каслинский. С 26 сентября по 8 октября будет закрыта улица Мраморская.

С 10 октября по 10 ноября ограничат движение в переулке Столярный. Участок на перекрестке улиц Малышева и Гагарина закроют с 23:30 30 сентября до 04:30 3 октября.