В Нижнем Тагиле из-за ремонта на две недели перенесли открытие улицы Орджоникидзе

Планировалось, что автомобилисты смогут попасть на улицу уже Орджоникидзе 22 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на две недели перенесли открытие улицы Орджоникидзе, движение по которой было перекрыто из-за ремонта. Планировалось, что автомобилисты смогут попасть на нее уже 22 сентября.

Участок был перекрыт с 22 августа из-за аварийных работ на теплотрассе. Теперь автомобилисты не смогут проехать на Вагонке от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей до 5 октября.

- Внести в постановление от 18.08.2022 «О закрытии движения транспортных средств по автомобильной дороге по улице Орджоникидзе» следующее изменение: в пункте 1 слова «по 22 сентября 2022 года» заменить словами «по 5 октября 2022 года», - говорится в постановлении, подписанном Владиславом Пинаевым.

Напомним, ранее в Екатеринбурге открыли движение автомобилистов на Кольцевой развязке, которая ведет в сторону Базового переулка и торгового центра «Леруа Мерлен».