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Общество21 сентября 2022 14:31

В Нижнем Тагиле из-за ремонта на две недели перенесли открытие улицы Орджоникидзе

Планировалось, что автомобилисты смогут попасть на нее уже 22 сентября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Планировалось, что автомобилисты смогут попасть на улицу уже Орджоникидзе 22 сентября

Планировалось, что автомобилисты смогут попасть на улицу уже Орджоникидзе 22 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на две недели перенесли открытие улицы Орджоникидзе, движение по которой было перекрыто из-за ремонта. Планировалось, что автомобилисты смогут попасть на нее уже 22 сентября.

Участок был перекрыт с 22 августа из-за аварийных работ на теплотрассе. Теперь автомобилисты не смогут проехать на Вагонке от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей до 5 октября.

- Внести в постановление от 18.08.2022 «О закрытии движения транспортных средств по автомобильной дороге по улице Орджоникидзе» следующее изменение: в пункте 1 слова «по 22 сентября 2022 года» заменить словами «по 5 октября 2022 года», - говорится в постановлении, подписанном Владиславом Пинаевым.

Напомним, ранее в Екатеринбурге открыли движение автомобилистов на Кольцевой развязке, которая ведет в сторону Базового переулка и торгового центра «Леруа Мерлен».