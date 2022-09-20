Объект у подрядчика еще не приняли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открыли движение автомобилистов на Кольцевой развязке, которая ведет в сторону Базового переулка и торгового центра «Леруа Мерлен».

- На Кольцовской развязке открыли последний съезд. Но объект у подрядчика еще не принят, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Напомним, в августе запустили движение на первом съезде развязки на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Торжественное открытие объекта прошло в понедельник, 15 августа. Именно на него приходится наибольший трафик, поэтому его открыли в первую очередь.

- Протяженность объекта – 226 метров, общая площадь покрытия проезжей части составила более 1 тысячи 600 квадратных метров. Полностью реконструкция развязки завершится к сентябрю 2022 года, - добавили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.