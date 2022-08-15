В Екатеринбурге запустили движение на первом съезде развязки Луганской и Объездной дороги

Полностью реконструкция развязки завершится к сентябрю 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге запустили движение на первом съезде развязки на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Торжественное открытие объекта прошло в понедельник, 15 августа. Именно на него приходится наибольший трафик, поэтому его открыли в первую очередь.

- Протяженность объекта – 226 метров, общая площадь покрытия проезжей части составила более 1 тысячи 600 квадратных метров. Полностью реконструкция развязки завершится к сентябрю 2022 года, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Через месяц на этом участке уложат свежий асфальт, будет заменено выравнивающие и гидроизоляционные слои дороги, а также по восстановлению защиты несущих конструкций.

Ранее стало известно, что Свердловская область заняла пятое место в рейтинге регионов с низкой аварийностью на дорогах. В январе-июне 2022 года на Урале на 100 тысяч машин приходится 51,8 пострадавших в ДТП.