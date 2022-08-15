Свердловская область вошла в пятерку регионов с низкой аварийностью на дорогах

Меньше всего аварий с пострадавшими происходит в Чечне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область заняла пятое место в рейтинге регионов с низкой аварийностью на дорогах. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

В январе-июне 2022 года на Урале на 100 тысяч машин приходится 51,8 пострадавших в ДТП. Число пострадавших на 10 тысяч населения за этот период составляет 37.

На четвертом месте в рейтинге стоит Ненецкий автономный округ. Там количество пострадавших в ДТП на 100 тысяч машин составило 50,3. В Томской области цифры достигли отметки 46,5, в Ямало-Ненецком автономном округе – 44,2. Меньше всего аварий с пострадавшими происходит в Чечне. Там показатель равен 15,6.

Ранее Екатеринбург занял четвертое место среди российских городов по индексу шаурмы. Столицу Урала обогнали только Санкт-Петербург, Красноярск и Москва. Средняя стоимость шаурмы в Екатеринбурге достигает 199 рублей. На среднюю зарплату горожанина в месяц можно приобрести 257 порций.