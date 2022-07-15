Екатеринбург занял четвертое место в России по индексу шаурмы

Средняя стоимость шаурмы в Екатеринбурге достигает 199 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург занял четвертое место среди российских городов по индексу шаурмы. Столицу Урала обогнали только Санкт-Петербург, Красноярск и Москва. Такое исследование опубликовал «2ГИС».

Средняя стоимость шаурмы в Екатеринбурге достигает 199 рублей. На среднюю зарплату горожанина в месяц можно приобрести 257 порций этого блюда. В Москве цена за шаверму в среднем достигает 298 рублей. Житель столицы может приобрести на свою зарплату 406 порций.

При этом по количеству точек общепита с шаурмой столица Урала занимает пятое место. В городе 272 таких заведения. В Москве шаверму подают в 1 531 месте, в Санкт-Петербурге – 1 224, в Новосибирске - 353.

Ранее стало известно, что по индексу борща Екатеринбург занимает 19 место. В среднем по России с июня тарелка борща подешевела на 14 рублей. Стоила 198 рублей 51 копейку, а стала стоить 184 рубля 58 копеек. В столице Урала тарелка обходится в 159 рублей 49 копеек. Это на шесть рублей дороже того, сколько стоил борщ у нас в июне. Тогда было 153 рубля 68 копеек.