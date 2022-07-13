Тарелка супа обходится нам дороже, чем в Челябинске: эксперты рассчитали «индекс борща» в Екатеринбурге

Но зато порция борща у нас дешевле, чем в Уфе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По чем сейчас тарелочка борща, вопрос совсем не праздный. Все-таки этот суп не только любим многими, но и включает в себя продукты, из которых можно и массу других блюд приготовить. Так что по стоимости борща можно сразу сказать, подорожали ключевые для нашего стола продукты, или наоборот подешевели.

Вот, например, актуальные данные, опубликованные на сайте индекс-борща.рф при поддержке «Комсомольской правды». В среднем по России с июня тарелка борща подешевела на 14 рублей. Стоила 198,51, а стала стоить 184,58.

А если же говорить про наш город – Екатеринбург – то тут ситуация иная. Борщ стал дороже. Сейчас тарелка обходится уральцам в 159 рублей 49 копеек. Это на шесть рублей дороже того, сколько стоил борщ у нас в июне. Тогда было 153 рубля 68 копеек.

По ценам, кстати, Екатеринбург оказался между Уфой и Челябинском. В том смысле, что в Уфе борщ чуть дороже, чем у нас, а в Челябинске чуть дешевле, чем у нас.

Ну а абсолютный рекордсмен России по цене за тарелку – Анадырь. Это город на крайнем северо-востоке России. Там порция обойдется в 367 рублей 04 копейки.

Специалисты рассчитывали стоимость борща, сделанного из самых дешевых продуктов, которые они нашли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как же это все считали? Смотрели цены на ингредиенты. Рецептура у рассчитываемой для индекса кастрюли борща на четырех человек следующая: картофеля 350 грамм, капусты 200 грамм, лука 80 грамм, моркови 80 грамм, свеклы 130 грамм, чеснока 6 грамм, курятины 500 грамм, сметаны 100 грамм, черного хлеба 20 грамм. Последние два ингредиента, понятно, не для кастрюли, а вприкуску. Можно и исключить из списка. Но зачем?

- Мы взяли классический рецепт борща и немного упростили его, убрав декоративные элементы и приправы, а также заменили говядину на курицу, - объясняют составители индекса борща. – В европейской части России мы смотрим цены в магазинах известных супермаркетов экономического класса, а на севере и востоке страны – в магазинах местных дискаунтеров. Замеры цен делаем один раз в месяц в течение первой недели.

Продукты при этом исследователи покупают самые дешевые. То есть овощи, например, у них не мытые и не фасованные.

- Для простых людей стоимость борщевого набора позволяет увидеть реальное значение «продуктовой» инфляции, как в целом по стране, так и по отдельным городам, - объясняют составители.