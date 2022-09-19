В свердловском перинатальном центре родился 60-тысячный малыш

Женщину с ребенком уже выписали из центра. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В свердловском областном перинатальном центре на свет появился 60-тысячный малыш. Юбилейным новорожденным стал мальчик весом 3,8 килограмма. Его родила жительница Екатеринбурга Татьяна, сообщает департамент информационной политики региона.

- Мы очень счастливы. Здесь замечательные врачи, настоящие профессионалы. Благодарна всем за поддержку, приятно, что мой сын стал юбилейным малышом центра, - рассказала мама.

Женщину с ребенком уже выписали из центра. Их дома встретили родные. В том числе малыша ждала его сестра, которая родилась семь лет назад в этом же областном перинатальном центре.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о первом ребенке, родившемся в 2022 году в областном перинатальный центре. Он появился на свет 1 января в 00:45. Первым малышом стал мальчик весом 3 070 грамм и ростом 52 сантиметра.