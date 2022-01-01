Куйвашев рассказал о первом родившемся в 2022 году ребенке в свердловском роддоме

Семья ребенка живет в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый ребенок в 2022 году в Свердловском областном перинатальный центре появился на свет 1 января в 00:45. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

- Первым малышом в 2022 года в главном роддоме региона стал мальчик весом 3 070 грамм и ростом 52 сантиметра, - написал он.

В департаменте информационно политики Свердловской области уточнили, что семья ребенка живет в Екатеринбурге. Новорожденный стал их первым ребенком. Имя малышу родители пока не выбрали.

Кроме того, Куйвашев заявил, что в Свердловском областном перинатальном центре за 2021 год родились шесть тысяч малышей. Эта цифра является рекордом десятилетия. В роддоме отметили, что в закончившемся году не только в родных стенах, но и в перепрофилированном корпусе для женщин с коронавирусом.

- «Юбилейным» предновогодним малышом стал мальчик с весом 3 210 грамм, роды прошли без осложнений, - добавили в департаменте информационной политики региона.

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