Куйвашев рассказал о первом родившемся в 2022 году ребенке в свердловском роддоме

Семья ребенка живет в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Первый ребенок в 2022 году в Свердловском областном перинатальный центре появился на свет 1 января в 00:45. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
- Первым малышом в 2022 года в главном роддоме региона стал мальчик весом 3 070 грамм и ростом 52 сантиметра, - написал он.
В департаменте информационно политики Свердловской области уточнили, что семья ребенка живет в Екатеринбурге. Новорожденный стал их первым ребенком. Имя малышу родители пока не выбрали.
Кроме того, Куйвашев заявил, что в Свердловском областном перинатальном центре за 2021 год родились шесть тысяч малышей. Эта цифра является рекордом десятилетия. В роддоме отметили, что в закончившемся году не только в родных стенах, но и в перепрофилированном корпусе для женщин с коронавирусом.
- «Юбилейным» предновогодним малышом стал мальчик с весом 3 210 грамм, роды прошли без осложнений, - добавили в департаменте информационной политики региона.
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