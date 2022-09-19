Варламов подчеркнул, что в городе пока не предвидится изменений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Блогер Илья Варламов высказался об итогах выборов в Гордуму Нижнего Тагила, на которых все места достались представителям партии «Единая Россия». Мнение он озвучил в очередном выпуске шоу «Че происходит» на своем youtube-канале.

- По итогам прошлого года Нижний Тагил попал в список худших в России городов по качеству жизни <...> Ну и здесь, возможно, кто-то может подумать, что у власти были коммунисты, или, например, «жириновцы», которые довели Нижний Тагил до такого состояния. Людям все это надоело и они проголосовали за «единороссов», чтобы они спасли ситуацию, - говорит Варламов.

Он добавил, что все последние годы городом управляли представители «Единой России». Блогер отметил, что, по оценкам экспертов, в Нижнем Тагиле наблюдаются низкие доходы населения, низкий спрос на культурные ценности, высокая миграция и проблемы с медициной и экологией. Варламов подчеркнул, что в городе пока не предвидится изменений.

11 сентября 2022 года, в Единый день голосования уральцы выбирали губернатора. Также в 53 муниципальных образованиях проходили выборы депутатов местных дум, а в Зареченском сельском поселении избирали нового главу. При этом явка на выборах была низкой.