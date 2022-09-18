Байден встретился с женой осужденной экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер

Спортсменка получила внушительный срок. Фото: ФТС России

Президент США Джо Байден провел личную встречу с Шерель Грайнер - женой бывшей баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, отбывающей срок в российской тюрьме. Байден подчеркнул, что заключенная находится «в центре внимания», и американские власти сделают все, чтобы вернуть спортсменку на родину.

- Поскольку моя семья и я продолжаем это путешествие, я хотел бы поблагодарить широкую коалицию друзей, лидером и сторонников, которые продолжают поддерживать нас, - написала Шерель Грайнер в социальной сети.

Напомним, что баскетболистку, выступающую за уральскую команду, задержали в феврале 2022 года в столичном аэропорте Шереметьево, когда в ее багаже нашли вейпы с гашишным маслом. Власти США назвали это задержание «необоснованным». В августе Бриттни Грайнер приговорили к 9 годам лишения свободы.

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