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Общество17 сентября 2022 14:42

Свердловские метеорологи предупредили жителей региона о высокой пожарной опасности в лесах

Из-за теплой погоды усиливаются риски природных возгораний
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Высокая и чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться 18 сентября местами на юге Свердловской области

Высокая и чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться 18 сентября местами на юге Свердловской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

Свердловские метеорологи предупредили жителей региона о высокой пожарной опасности в лесах 18 сентября. Из-за того, что в регионе на короткий период установилась теплая погода, усиливаются риски природных возгораний.

- Высокая и чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться 18 сентября местами на юге Свердловской области: фиксируется четвертый и пятый класс горимости леса по региональной шкале, - рассказали в пресс-службе Уральского гидрометцентра.

Также уральские синоптики продлили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле еще на два дня. Ранее сообщалось, что дымка в городе рассеется к 20:00 16 сентября.

- С 20:00 16 сентября до 20:00 18 сентября на территории городского округа «город Нижний Тагил» ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - говорится в сообщении.