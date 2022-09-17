Высокая и чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться 18 сентября местами на юге Свердловской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Свердловские метеорологи предупредили жителей региона о высокой пожарной опасности в лесах 18 сентября. Из-за того, что в регионе на короткий период установилась теплая погода, усиливаются риски природных возгораний.

- Высокая и чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться 18 сентября местами на юге Свердловской области: фиксируется четвертый и пятый класс горимости леса по региональной шкале, - рассказали в пресс-службе Уральского гидрометцентра.

Также уральские синоптики продлили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле еще на два дня. Ранее сообщалось, что дымка в городе рассеется к 20:00 16 сентября.

- С 20:00 16 сентября до 20:00 18 сентября на территории городского округа «город Нижний Тагил» ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - говорится в сообщении.