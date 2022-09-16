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Происшествия16 сентября 2022 12:20

В маршрутке Нижнего Тагила умер мужчина

На место происшествия выезжали медики и сотрудники полиции
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Смерть пассажира не носит криминального характера

Смерть пассажира не носит криминального характера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в микроавтобусе, который следовал по маршруту № 33 «Уральский проспект-проспект Строителей» умер мужчина. На место происшествия выезжали медики и сотрудники полиции.

- Личность пассажира уже установлена. Это мужчина 1959 года рождения. Смерть не носит криминального характера, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД «Нижнетагильское».

Как пишет местное агентство «Между строк», на странного пассажира на переднем сидении обратили внимание очевидцы, когда транспорт проезжал мимо ДК «Юбилейный».

Напомним, в Екатеринбурге дедушку инвалида не пустили в трамвай № 14. Это произошло утром 15 сентября на остановке на улице Луначарского. Кондуктор вытолкнула пожилого мужчину.

- Он пытался зайти в трамвай. Кондуктор в это время вышла из заднего вагона и просто вытолкала его на проезжую часть, притом , что машинам горел зеленый, - рассказывали очевидцы.