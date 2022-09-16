В Южном трамвайном депо объяснили, что пенсионер сел не на тот маршрут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дедушку инвалида не пустили в трамвай № 14. Это произошло утром 15 сентября на остановке на улице Луначарского. Кондуктор вытолкнула пожилого мужчину.

- Он пытался зайти в трамвай. Кондуктор в это время вышла из заднего вагона и просто вытолкала его на проезжую часть, притом что машинам горел зеленый, - рассказала порталу E1.RU очевидец.

По словам девушки, она пошла вступиться за дедушку. Кондуктор объяснила ей, что он не оплачивает проезд.

- А он еще даже не зашел. Ему ходить трудно, он с двумя палочками никуда не дойдет, - отметила горожанка.

По словам очевидцев, дедушка попытался зайти в трамвай через другую дверь. Он даже стучался в кабину водителя трамвая, но его не пустили.

В Южном трамвайном депо объяснили, что пенсионер сел не на тот маршрут. А кондуктор просто показала дедушке, где надо ждать трамвай нужного направления.