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Общество15 сентября 2022 9:28

В Парке советской скульптуры в Нижнем Тагиле поставят беседку, сделанную заключенными

Она сделана из чугунного литья
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Парк прилегает к зданию Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Парк прилегает к зданию Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в Парке советской скульптуры поставят чугунную беседку из нескольких тысяч элементов, сделанную заключенными в исправительной колонии № 13. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

- На базе собственного литейного производства была изготовлена беседка, которая в последствии будет установлена на кирпичный постамент на территории парка Советской скульптуры, - говорится в сообщении.

В беседке насчитывается нескольких тысяч элементов. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В беседке насчитывается нескольких тысяч элементов. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Парк прилегает к зданию Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Договор на создание беседки с ИК-13 заключило Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. В беседке из чугунного литья можно будет проводить различные обучающие и развлекательные мероприятия.

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