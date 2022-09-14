На улицах Екатеринбурга поставят павильоны для игры в шахматы

Проект с теплыми зонами для игр предварительно получил одобрение мэра Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге на улицах города появятся павильоны для игры в шахматы. Первый установят в парке имени Маяковского. Об этом сообщил зампредседателя Гордумы, член попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области Виктор Тестов.

- Но нужно понимать, что мы живем на Урале и, к сожалению, климатические условия не позволяют нам играть в эту старейшую интеллектуальную игру на свежем воздухе в зимнее время. В связи с этим был подготовлен проект по строительству павильона или нескольких, - рассказал он.

Павильоны будут выглядеть современными. Там будут панорамные окна. Еще один павильон для игры в шахматы появится где-то в центре Екатеринбурга. Строительство будет идти на деньги городской Федерации шахмат.

Проект с теплыми зонами предварительно получил одобрение мэра города Алексея Орлова. Тестов отметил, что в ближайшее время будут обсуждать детали.