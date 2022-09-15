В Камышлове мужчина украл телевизор и монитор из кабинета железнодорожников

Мужчина украл технику и спрятал ее в подвале своего дома. Фото: Управление на транспорте МВД по УрФО

На станции Камышлов мужчина ночью украл из кабинета железнодорожников телевизор и монитор. Подозреваемым оказался бывший сотрудник железной дороги. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД по УрФО.

Сообщение о краже поступило полицейским 28 августа. Силовики смогли быстро установить подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Тугулымского района. Сейчас он работает сторожем.

- Стражи порядка установили, что ранее подозреваемый являлся работником железнодорожного предприятия и имел доступ к данному помещению. Кроме этого, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, - говорится в сообщении транспортных полицейских.

Сам подозреваемый рассказал, что в тот день был на работе. Он в темное время суток приехал к служебному помещению на железнодорожном перегоне и проник в него. Мужчина украл технику и спрятал ее в подвале своего дома. Он планировал продать украденное.

Полиция нашла телевизор и монитор в подвале дома подозреваемого. Сумма ущерба составила больше 31 тысячи рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.