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Общество15 сентября 2022 7:21

Торги по продаже здания банка «Нейва» в Екатеринбурге не состоялись

Его хотели отжать за 275 миллионов рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
В июне здание пытались продать за 306 миллионов рублей

В июне здание пытались продать за 306 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торги по продаже главного офиса банка «Нейва» не состоялись. На аукцион никто не подал заявки. Об этом сообщается в Едином реестре сведений о банкротстве.

На продажу было выставлено здание на улице Чапаева, 3А и доли в земле под ним. Офис хотели отдать за 275,4 миллиона рублей. Это уже вторые неудачные торги. В июне здание пытались продать за 306 миллионов рублей.

В 2021 году Арбитражный суд удовлетворил иск Центробанка о ликвидации екатеринбургского банка «Нейва». Это значит, что финансовая организация избежала банкротства, так как стоимости имущества банка оказалось достаточно для выплат кредиторам.