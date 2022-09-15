Торги по продаже здания банка «Нейва» в Екатеринбурге не состоялись

В июне здание пытались продать за 306 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торги по продаже главного офиса банка «Нейва» не состоялись. На аукцион никто не подал заявки. Об этом сообщается в Едином реестре сведений о банкротстве.

На продажу было выставлено здание на улице Чапаева, 3А и доли в земле под ним. Офис хотели отдать за 275,4 миллиона рублей. Это уже вторые неудачные торги. В июне здание пытались продать за 306 миллионов рублей.

В 2021 году Арбитражный суд удовлетворил иск Центробанка о ликвидации екатеринбургского банка «Нейва». Это значит, что финансовая организация избежала банкротства, так как стоимости имущества банка оказалось достаточно для выплат кредиторам.