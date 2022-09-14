Помощница Ройзмана заявила, что они планировали в этот день осуществить мечту. Фото: соцсети Лейлы Гусейновой

Бывшему мэру Екатеринбурга 14 сентября Евгению Ройзману исполнилось 60 лет. Он отпраздновал юбилей марафоном. Об этом сообщила помощница бывшего градоначальника Лейла Гусейнова в своих соцсетях.

- Мы очень ждали этот день, планировали, хотели осуществить мечту. Хотели поделиться с вами... Но как говорит Женя: «Никто не обещал, что будет легко», - написала она.

Ройзман пробежал в свой День рождения 42,2 километра и получил за это медаль.

Евгения Ройзмана задержали 24 августа 2022 года по статье за дискредитацию Вооруженных сил России. В его квартире и на подземной парковке прошли обыски. Позже обыски прошли в музее Невьянской иконы. Затем экс-мэра увезли на допрос.

Суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября. Ему нельзя посещать публичные места и мероприятия, пользоваться телефоном и выходить в интернет. Также Ройзману запретили общаться с посторонними без письменного разрешения следователя.