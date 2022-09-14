В Свердловской области начинается стройка нового мусоросортировочного комплекса

Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Камышловском районе Свердловской области начинается строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 55 тысяч тонн в год. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- В рамках работы комплекса планируется извлекать пластик, стекло, бумагу, металлы, - рассказал глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. На территории комплекса будет зона для компостирования органических твердых отходов. Сейчас захоронение такого мусора в Камышловском районе происходит без предварительной обработки.

Мусоросортировочный комплекс должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. В 2022 году землю подготовят для строительства и сделают планировку.

Ранее в регионе составили интерактивную карту с пунктами приема вторсырья. Она будет полезна для тех, кто сортирует мусор.