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Общество14 сентября 2022 7:03

В Свердловской области составили интерактивную карту для тех, кто сортирует мусор

На ней указаны адреса и номера пунктов приема вторсырья
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Пункты приема макулатуры или ртутьсодержащих отходов, батареек, неиспользуемой одежды или детских игрушек

Пункты приема макулатуры или ртутьсодержащих отходов, батареек, неиспользуемой одежды или детских игрушек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области составили интерактивную карту с пунктами приема вторсырья. Она будет полезна для тех, кто сортирует мусор. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- На ней можно посмотреть адреса и время работы магазинов, офисов и управляющих компаний, где есть специальные контейнеры для разных видов отходов. Там же отмечены пункты приема макулатуры или ртутьсодержащих отходов, батареек, неиспользуемой одежды или детских игрушек и так далее, - написал губернатор Евгений Куйвашев в своем telegram-канале.

Разработкой карты занимались Центр управления регионом при поддержке министерства ЖКХ Свердловской области. При этом уральцы начали активнее интересоваться сортировкой мусора.

Ранее Куйвашев анонсировал появление в 2022 году в регионе экодомов, куда можно будет сдать на переработку до 10 видов бытовых отходов. Также на этой площадке будут учить свердловчан сортировке мусора. Там будут выступать эксперты и проводить мастер-классы.