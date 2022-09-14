В Свердловской области составили интерактивную карту для тех, кто сортирует мусор

Пункты приема макулатуры или ртутьсодержащих отходов, батареек, неиспользуемой одежды или детских игрушек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области составили интерактивную карту с пунктами приема вторсырья. Она будет полезна для тех, кто сортирует мусор. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- На ней можно посмотреть адреса и время работы магазинов, офисов и управляющих компаний, где есть специальные контейнеры для разных видов отходов. Там же отмечены пункты приема макулатуры или ртутьсодержащих отходов, батареек, неиспользуемой одежды или детских игрушек и так далее, - написал губернатор Евгений Куйвашев в своем telegram-канале.

Разработкой карты занимались Центр управления регионом при поддержке министерства ЖКХ Свердловской области. При этом уральцы начали активнее интересоваться сортировкой мусора.

Ранее Куйвашев анонсировал появление в 2022 году в регионе экодомов, куда можно будет сдать на переработку до 10 видов бытовых отходов. Также на этой площадке будут учить свердловчан сортировке мусора. Там будут выступать эксперты и проводить мастер-классы.