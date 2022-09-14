10-летний мальчик из Нижнего Тагила попал в Книгу рекордов России за отжимания

Тимофей смог отжаться 24 раза за минуту. Фото: Книга рекордов России

В Нижнем Тагиле 10-летний Тимофей Брызгалов установил рекорд по количеству отжиманий от пола за одну минуту. Он смог сделать 24 раза с амплитудой 80+. Информация уже появилась на сайте Книги рекордов России.

- Готовились к рекорду один месяц, а установили его на Лисьей горе, - рассказал тренер мальчика Фанис Хайруллин на своей странице «ВКонтакте».

Рекорд зафиксировали 21 июля 2022 года. В 2021 году сам Хайрулин поставил четвертый для себя рекорд России. Он» выполнил удержание горизонтального виса сзади на трех пальцах одной руки. Фанис висел на указательном, среднем безымянном пальцах. Так атлет провисел 23,07 секунд.