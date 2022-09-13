Мэрия заплатит разработчикам сайта к юбилею Екатеринбурга 90 тысяч вместо запланированных 837

Один из участников электронного аукциона снизил стоимость до 90 тысяч рублей, он и стал победителем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга определила подрядчика, который разработает сайт к 300-летию уральской столицы. Изначально стоимость контракта составляла 837 тысяч рублей. Согласно данным с госзакупок, один из участников электронного аукциона снизил ее до 90 тысяч рублей, он и стал победителем.

Визуально сайт должен соответствовать символике праздника. Также на нем должны быть представлены следующие разделы: «О юбилее», «Жителям», «Гостям», «Партнерам», «Контакты».

В них пользователь сможет найти любую информацию как об истории уральской столице, так и о проектах, реализуемых в рамках празднования юбилея. Подрядчик должен будет сдать проект в декабре 2022 года.

Напомним, летом у Екатеринбурга появился официальный логотип на грядущее 300-летие города. 20 июня в «Пассаже» конкурсная комиссия объявила победителя. Им стал дуэт авторов, которые попытались уместить в одном логотипе и реку Исеть, и букве «Е» и цифру «3».